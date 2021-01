Ciclocross oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di sabato 30 gennaio 2021) I Campionati del Mondo 2021 di Ciclocross, i quali si terranno sul sabbioso tracciato di Ostenda, inzieranno oggi con due delle quattro prove in programma. Ad aprire la rassegna iridata, alle ore 13.30, sarà la gara degli uomini U23. Alle 15.10, invece, toccherà alle donne U23. Tra gli azzurri al via oggi troviamo Alice Maria Arzuffi, Eva Lechner, Chiara Teocchi, Rebecca Gariboldi, Silvia Persico, Filippo Fontana, Marco Pavan e Samuele Leone. La gara riservata agli uomini U23 sarà visibile in streaming su Rai Sport Web. Anche la gara delle donne Elite, inoltre, verrà trasmessa dalla suddetta piattaforma, ma anche da Eurosport Player. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento, con aggiornamenti costanti, dandovi così ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) I Campionati del Mondodi, i quali si terranno sul sabbioso tracciato di Ostenda, inzierannocon due delle quattro prove in. Ad aprire la rassegna iridata, alle ore 13.30, sarà ladegli uomini U23. Alle 15.10, invece, toccherà alle donne U23. Tra gli azzurri al viatroviamo Alice Maria Arzuffi, Eva Lechner, Chiara Teocchi, Rebecca Gariboldi, Silvia Persico, Filippo Fontana, Marco Pavan e Samuele Leone. Lariservata agli uomini U23 sarà visibile insu Rai Sport Web. Anche ladelle donne Elite, inoltre, verrà trasmessa dalla suddetta piattaforma, ma anche da Eurosport Player. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento, con aggiornamenti costanti, dandovi così ...

