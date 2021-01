Cesara Buonamici del TG5, sapete cosa voleva fare prima di diventare giornalista? Non lo immaginereste mai (Di sabato 30 gennaio 2021) Cesara Buonamici è un volto noto del TG5, ma sapete cosa voleva fare prima di abbracciare questa carriera? Non ve lo aspettereste mai. Per tutti è un volto familiare da quasi trent’anni: Cesara Buonamici è infatti tra le giornaliste più note del TG5. Ogniqualvolta c’è lei alla conduzione del celebre notiziario Mediaset è sempre un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 30 gennaio 2021)è un volto noto del TG5, madi abbracciare questa carriera? Non ve lo aspettereste mai. Per tutti è un volto familiare da quasi trent’anni:è infatti tra le giornaliste più note del TG5. Ogniqualvolta c’è lei alla conduzione del celebre notiziario Mediaset è sempre un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CiaoKarol : 'La mia famiglia è molto religiosa, ho pensato di farmi suora' ?? LA TESTIMONIANZA DI CESARA BUONAMICI ?????? - CiaoKarol : Cesara Buonamici: ‘La mia famiglia è molto religiosa, ho pensato di farmi suora’: La testimonianza di Cesara Buonam… - mattino5 : 'Io non vedo assolutamente il voto, e di conseguenza vedo uno sbilanciamento nella posizione del centro destra' Il… - mattino5 : Iniziano le consultazioni da #Mattarella. Quali scenari saranno possibili? Il pensiero di Cesara Buonamici a… - LaGio___ : In che senso Achille Lauro notte di passione con Cesara Buonamici fermate il gioco non ho capito gelato? -