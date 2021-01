C’è posta per te, stasera in tv: le storie, ecco chi sono gli ospiti, tutto sulla puntata di sabato 30 gennaio 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) tutto pronto per il quarto appuntamento con C’è posta per te in onda questa sera, sabato 30 gennaio 2021, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione del programma amatissimo, arrivato alla sua ventiquattresima edizione, c’è come sempre Maria De Filippi. C’è posta per te, stasera in tv: chi sono gli ospiti di sabato 30 gennaio 2021, le storie Saranno, come sempre, tante le storie che la conduttrice Maria De Filippi racconterà in studio, e tante le persone che si succederanno dinanzi alla famosa busta. La trasmissione, da sempre una delle più amate, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti tra famiglie. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021)pronto per il quarto appuntamento con C’èper te in onda questa sera,30, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione del programma amatissimo, arrivato alla sua ventiquattresima edizione, c’è come sempre Maria De Filippi. C’èper te,in tv: chiglidi30, leSaranno, come sempre, tante leche la conduttrice Maria De Filippi racconterà in studio, e tante le persone che si succederanno dinanzi alla famosa busta. La trasmissione, da sempre una delle più amate, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti tra famiglie. Non ...

