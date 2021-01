Arrestato a Catanzaro Domenico Cracolici Era tra i 100 latitanti più pericolosi al mondo

(Di sabato 30 gennaio 2021) I Carabinieri dihannonella serata di ieri. Era uno dei 100piùdelOperazione di successo dei carabinieri di, che nella serata di ieri sono riusciti ad arrestare. Si tratta di un elemento di spicco della ‘ndrangheta, a capo di un clan (definito proprio clan) molto attivo negli ultimi anni. Si nascondeva tra le campagne di Maida, in provincia di. Era sfuggito alla maxi-operazione “Rinascita-Scott” e a un’ordinanza di custodia cautelare dello scorso luglio. web sourceLa sua fuga è terminata ieri sera in tarda serata, quando i carabinieri lo hanno sorpreso mentre dormiva ...

"Ringrazio l' Arma dei Carabinieri che, a seguito di attività investigative coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di, haDomenico Cracolici , elemento di spicco della criminalità organizzata". Lo afferma, in una dichiarazione, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese , sottolineando come la ...Durante la latitanza, Cracolici ha evitato un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione 'Imponimento', eseguita dal Gico della Guardia di Finanza diil 21 luglio ...La cattura del latitante Domenico Cracolici, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, "è il risultato di una ...(Agenzia Vista) Catanzaro, 29 gennaio 2021 Arrestato latitante a Catanzaro, era tra i 100 più pericolosi al mondo Sorpreso in un casolare isolato in campagna Domenico Cracolici, elemento di spicco del ...