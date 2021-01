Amadeus ha deciso: ecco cosa succederà a Sanremo 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la prossima edizione di Sanremo 2021 arriva una decisione importante ed è stato lo stesso Amadeus a comunicarlo sui social Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE MUSICA ITALIANA (@only Sanremo) Sembra ci sia un nuovo colpo di scena per il Festival di Sanremo 2021, che a quasi un mese L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la prossima edizione diarriva una decisione importante ed è stato lo stessoa comunicarlo sui social Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE MUSICA ITALIANA (@only) Sembra ci sia un nuovo colpo di scena per il Festival di, che a quasi un mese L'articolo proviene da YesLife.it.

95_addicted : RT @cheTVfa: ?? #Sanremo2021, #Amadeus non lascia il Festival. Pur convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ha deciso d… - StefaniaFiducia : @paoladecassan Il punto non è che Amadeus abbia detto ciò che tutti sappiamo. È che sussistono contraddizioni nel m… - cheTVfa : ?? #Sanremo2021, #Amadeus non lascia il Festival. Pur convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo,… - tw_fyvry : @Tvottiano Il fatto è che Amadeus ha sempre detto che 'Sanremo senza pubblico non è Sanremo' e sembrava molto decis… - de_martino_luca : @Alb_ds Sanremo è fatto in un teatro quindi giuridicamente sono due cose diverse. Se in teatro è stato deciso che n… -