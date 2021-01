Alberto Matano dopo la disfatta | la rivelazione che crea scalpore

Leggi su kronic

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il noto personaggio televisivoriceve unadel tutto inaspettata, destando lo stupore dei fans A.(Instagram)è un conduttore tv, autore e giornalista italiano.essersi laureato in giurisprudenza a Roma, nel 1998 inizia la sua carriera sul piccolo schermo, nella redazione di Bloomberg Tv. Nel 2007 viene chiamato in Rai da Gianni Riotta per occuparsi della cronaca parlamentare e tre anniha esordito come conduttore del Tg1, dove ottiene una discreta notorietà. Nel 2012 partecipa alla trasmissione “Unomattina estate”. Durante la sua carriera ha presentato una docufiction ideata da lui stesso “Sono innocente”. Quest’ ultima parla di alcuni casi caratterizzati da errori giudiziari a ...