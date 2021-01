Voci su Papa Francesco operato per sciatalgia: arrivano smentite (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si parla con insistenza oggi 29 gennaio di Papa Francesco operato. Addirittura, alcune fonti parlano di ricovero ed intervento chirurgico in segreto, in modo tale da non aumentare il clamore mediatico attorno a questa vicenda. Le indiscrezioni, a dirla tutta, sono state enfatizzate anche dal fatto che Bergoglio negli ultimi tempi sia stato costretto a saltare alcuni eventi, come del resto vi avevamo riportato anche nello scorso fine settimana. Fondamentale fare chiarezza, raccogliendo tutte le fonti che al momento si sono esposte sul tema. In Spagna parlano di Papa Francesco operato, ma in Italia smentiscono I rumors su Papa Francesco operato arrivano direttamente dalla Spagna, in particolare dal sito Vida Nueva, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si parla con insistenza oggi 29 gennaio di. Addirittura, alcune fonti parlano di ricovero ed intervento chirurgico in segreto, in modo tale da non aumentare il clamore mediatico attorno a questa vicenda. Le indiscrezioni, a dirla tutta, sono state enfatizzate anche dal fatto che Bergoglio negli ultimi tempi sia stato costretto a saltare alcuni eventi, come del resto vi avevamo riportato anche nello scorso fine settimana. Fondamentale fare chiarezza, raccogliendo tutte le fonti che al momento si sono esposte sul tema. In Spagna parlano di, ma in Italia smentiscono I rumors sudirettamente dalla Spagna, in particolare dal sito Vida Nueva, ...

