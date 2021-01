Venere aveva la tettonica a placche? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra i 300 milioni ed 1 miliardo di anni fa, un grande oggetto cosmico si schiantò su Venere, lasciando un cratere di oltre 270 chilometri di diametro.Ora, un team della Brown University ha utilizzato quell'antica cicatrice da impatto per determinare se il pianeta avesse una tettonica a placche simile alla Terra. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra i 300 milioni ed 1 miliardo di anni fa, un grande oggetto cosmico si schiantò su, lasciando un cratere di oltre 270 chilometri di diametro.Ora, un team della Brown University ha utilizzato quell'antica cicatrice da impatto per determinare se il pianeta avesse unasimile alla Terra.

