Vaccino Novavax efficace all' 89 | 3% Protegge contro variante inglese | meno contro quella sudafricana

Il Vaccino anti Covid della società di biotecnologie americana Novavax è efficace all?89,3% e Protegge contro la variate inglese del coronavirus, ma offre un grado di protezione molto inferiore contro quella sudafricana: lo ha reso noto la stessa società sottolineando che comincerà immediatamente a sviluppare un altro Vaccino dedicato alla variante sudafricana. Lo riportano i media internazionali. L'efficacia del Vaccino Novavax, che richiede due dosi, è stata misurata durante i test della fase tre di sperimentazione, eseguiti nel Regno Unito su un campione di 15mila persone. Una "buona notizia", ha commentato il ...

