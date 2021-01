Tutti 10 all’esame di terza media: Tar ordina la lode. Ecco perché (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il TAR Lazio (Sentenza 22 gennaio 2021) in prima battuta aveva annullato l’atto della commissione che, nonostante Tutti i 10 riportati da un alunno all’esame di terza media, aveva negato la lode. La Commissione Plenaria dell’Istituto Comprensivo interessato, rivalutate le prove, aveva nuovamente negato la lode, nonostante la decisione del Tar. Il collegio amministrativo, adito un’altra volta, ma per il nuovo diniego, l’ha annullato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il TAR Lazio (Sentenza 22 gennaio 2021) in prima battuta aveva annullato l’atto della commissione che, nonostantei 10 riportati da un alunnodi, aveva negato la. La Commissione Plenaria dell’Istituto Comprensivo interessato, rivalutate le prove, aveva nuovamente negato la, nonostante la decisione del Tar. Il collegio amministrativo, adito un’altra volta, ma per il nuovo diniego, l’ha annullato. L'articolo .

