Torino-Fiorentina | Ribery | “Importante per me giocare bene e vincere | il gol mi fa piacere Sostituzione e futuro? Rispondo così”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Mi fafare gol ogni tanto, ma la cosa piùper me è. Se avessimo continuato in dieci contro undici, avremmo potuto, in nove era più difficile e diventaanche questo puntoNel post partita della gara dello stadio Olimpico "Grande", l'attaccante della, Franck, autore del gol del momentaneo 1-0 viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Sky Sport" dopo il pari esterno contro il. Di seguito le dichiarazioni del francese.SCONTENTO DOPO LA- "Sono un giocatore e quando sono in campo vorrei sempre continuare ad aiutare i miei compagni, è la mia mentalità anche in ...

acffiorentina : ? | 90’+7 Triplice fischio di Di Bello. Finisce 1-1 la sfida tra viola e granata Torino ?? Fiorentina 1??-1??… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Fiorentina ??Stadio Olimpico “Grande Torino” ??Ore 20.45 #TorinoFiorentina #SFT - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Agenzia_Italia : Il Torino si salva in extremis, 1-1 con la Fiorentina - leonardobeca : RT @frusso76: La Fiorentina sfiora l’impresa a Torino in nove contro undici. Il Toro di stasera merita la B. #TorinoFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Fiorentina

Un pareggio amaro per il. I granata fanno 1 - 1 con lanonostante il doppio vantaggio numerico. Nel post partita arriva il commento del tecnico granata Davide Nicola: "Il gioco è stato spezzettato a lungo, ...Nella sfida dello Stadio Grande, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS ),finisce 1 - 1. Primo tempo sulla parità, con una primissima parte in favore della, mentre ilviene fuori con il passare dei minuti e ci prova con Zaza la cui ...(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Finisce in parità, 1-1 l'anticipo tra Torino e Fiorentina. I viola giocano in 10 dal 16' del secondo tempo per l'espulsione di Castrovilli e addirittura in 9 nell'ultima ...Termina 1-1 l’anticipo della 20esima giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina, con i viola che finiscono il match in nove. A inizio ripresa c’è l’espulsione di Castrovilli, ma gli ospiti vanno ...