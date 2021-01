The Good Doctor 4 non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 29 gennaio 2021) perché questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, The Good Doctor 4 non va in onda su Rai 2? Tanti telespettatori, appassionati dalla serie tv, se lo chiedono. Una risposta ufficiale non c’è, ma la decisione potrebbe essere dettata dalla volontà di celebrare la settimana della memoria. Quel che è certo infatti è che sul secondo canale della tv di Stato verrà trasmesso il film Quando le mani si sfiorano che racconta la storia di un’adolescente che vive terrorizzata nella Germania del 1944 a causa del colore della sua pelle. Leyna è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo inizia quando si trasferisce con sua madre e il fratellino nel luogo in cui vivono i suoi zii. Lì, a Rüdesheim am Rhein, sperimenterà per la prima volta il ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021)questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, The4 non va insu Rai 2? Tanti telespettatori, appassionati dalla serie tv, se lo chiedono. Una risposta ufficiale non c’è, ma la decisione potrebbe essere dettata dalla volontà di celebrare la settimana della memoria. Quel che è certo infatti è che sul secondo canale della tv di Stato verrà trasmesso il film Quando le mani si sfiorano che racconta la storia di un’adolescente che vive terrorizzata nella Germania del 1944 a causa del colore della sua pelle. Leyna è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo inizia quando si trasferisce con sua madre e il fratellino nel luogo in cui vivono i suoi zii. Lì, a Rüdesheim am Rhein, sperimenterà per la prima volta il ...

CriterionDaily : Producer Alberto Grimaldi, who worked with Scorsese, Fellini, Leone, Bertolucci, Pasolini, Pontecorvo, Elio Petri,… - LorenziAndrea2 : Per quale cavolo di motivo, RAI 2 non manda in onda,??THE GOOD DOCTOR? Aspetto tutta la settimana, poi questa bella… - Consonarte : RT @AnnaBonitatibus: La buona notizia, oggi, è che il @Rof_Pesaro ha appena annunciato la programmazione per l'Edizione 2021. Felice di ess… - dani0470 : RT @CarmeloStelita2: @mariolavia Ma a parte The good wife e la pubblicità, tutta la programmazione lo è. - AnnaBonitatibus : La buona notizia, oggi, è che il @Rof_Pesaro ha appena annunciato la programmazione per l'Edizione 2021. Felice di… -