Roma Metropolitane | Calabrese | volontà è mettere in sicurezza azienda

Roma – "Confermo l'interesse pubblico dell'amministrazione nei confronti dell'azienda. La volonta' e' mettere in sicurezza Roma Metropolitane e mettere una linea rossa rispetto a quanto successo in questi anni." "L'azienda, sotto il nostro controllo, ha presentato tutti gli atti, ovvero i bilanci, tra cui quello del 2015 che era pesantemente aggravato, e ora i bilanci fino al 2018, ed ha anche presentato il piano di risanamento." "Sono poi sopraggiunte queste sentenze che sono state onorate con relativi pagamenti il 29 dicembre". Cosi' l'assessore alla Mobilita' e vicesindaco, Pietro Calabrese, nel corso della commissione Capitolina Mobilita' riunita per affrontare il tema della crisi finanziaria della societa' capitolina.

Roma Metropolitane, Comune riconosce 7 mln debiti ma chiede parere Corte Conti

Roma - Il Comune di Roma ha preso atto dell'esistenza dei 7 milioni di debiti di Roma Metropolitane e si e' impegnato a mettere i soldi per sanare la ...

