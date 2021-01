Profumo di Gelsomino

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Di Vincenzo Calafiore 30 Gennaio 2021 Udine “ …. Avere addosso ildele sapere di essere mare andare via lasciando di se le essenze della vita. E non ci sono parole per così tanta bellezza … è sapere di essere l’esigenza altrui di respirarla come vita allo stesso tempo… “ Vincenzo Calafiore Profumi di gelsomini intorno e frulli di pensieri al muoversi degli occhi al mare. Ora, sull’età mia appare gigantesca l’immagine di lei. La guardo ed è tutto familiare. Vi sono giunto affannato, dei troppi mari grossi ormai si scrolla stanchezza e tornano gli occhi miei ai sui come un guerriero che per amore deserta all’aurora del primo bacio. E’un pensiero dolce e cruento la morte che penetra per evi di silenzi abbandonati a bracci d’erba. E si risveglia negli incunaboli di ...