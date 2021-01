Pattinaggio artistico | confermati i Campionati Mondiali 2021 di Stoccolma

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Avanti tutta. Ididi figura, programmati dal 22 al 28 marzo all’Ericsson Globe Arena di(Svezia), si svolgeranno regolarmente come da programma. Questa è la linea ufficiale dettata dalla Federazione Internazionale dopo il cruciale consiglio svoltosi nella giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, ufficializzata tramite il comunicato 2367. La competizione è stata giudicata a rischio per mesi a causa della pandemia. Considerata l’importanza fondamentale dell’evento in vista di Pechino 2022, l’ISU ha inoltre fornito ulteriori dettagli circa lo spinoso problema riguardante le qualificazioni olimpiche, argomento che sarà all’ordine del giorno nella prossima riunione, pianificata per il 2 marzo. In questa data gli organi competenti ...