Mario Draghi, la muleta che (da dieci mesi) fa impazzire Conte (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giuseppe Conte stamattina era al Palazzaccio di piazza Cavour, a Roma, storica sede della Cassazione, seduto in platea per partecipare alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario. Una mattinata dedicata a impegni istituzionali da premier, seppur dimissionario, che magari nelle sue intenzioni poteva essere anche un momento di tregua dallo stress di una crisi politica che si allunga a dismisura e che ormai lo vede in posizione di debolezza più che di forza. Per la prima volta, dopo il niet di Renzi di ieri (seppur temporaneo), nel borsino delle possibili soluzioni, le opzioni che non lo vedono più a palazzo Chigi iniziano a oscillare verso l’alto. Ebbene, purtroppo per Conte neanche quel paio d’ore di presunta calma sono filate lisce. “Colpa” niente di meno che del primo presidente della Corte, Pietro Curzio, che nel suo discorso ha citato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giuseppestamattina era al Palazzaccio di piazza Cavour, a Roma, storica sede della Cassazione, seduto in platea per partecipare alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario. Una mattinata dedicata a impegni istituzionali da premier, seppur dimissionario, che magari nelle sue intenzioni poteva essere anche un momento di tregua dallo stress di una crisi politica che si allunga a dismisura e che ormai lo vede in posizione di debolezza più che di forza. Per la prima volta, dopo il niet di Renzi di ieri (seppur temporaneo), nel borsino delle possibili soluzioni, le opzioni che non lo vedono più a palazzo Chigi iniziano a oscillare verso l’alto. Ebbene, purtroppo perneanche quel paio d’ore di presunta calma sono filate lisce. “Colpa” niente di meno che del primo presidente della Corte, Pietro Curzio, che nel suo discorso ha citato ...

