Lotteria degli scontrini, partenza dal primo febbraio: a che punto siamo (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Lotteria degli scontrini, il sistema a premi basato sulle ricevute d’acquisto organizzato dal governo per contrastare l’evasione fiscale, dopo alcuni rinvii, dovrebbe partire finalmente lunedì primo febbraio. L’attesa sembra finita con qualche tassello ancora da sistemare, come l’avversione dei commercianti all’iniziativa. Lotteria degli scontrini La prima estrazione mensile dovrebbe essere fissata venerdì 12 marzo, anche se questa data potrebbe non essere valida per tutti. Infatti, sarà concesso più tempo agli operatori per allinearsi. E, come previsto dal decreto Milleproroghe, la segnalazione da parte dei consumatori di eventuali rifiuti da parte dei commercianti ad acquisire il codice Lotteria, scatterà soltanto dal ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 gennaio 2021) La, il sistema a premi basato sulle ricevute d’acquisto organizzato dal governo per contrastare l’evasione fiscale, dopo alcuni rinvii, dovrebbe partire finalmente lunedì. L’attesa sembra finita con qualche tassello ancora da sistemare, come l’avversione dei commercianti all’iniziativa.La prima estrazione mensile dovrebbe essere fissata venerdì 12 marzo, anche se questa data potrebbe non essere valida per tutti. Infatti, sarà concesso più tempo agli operatori per allinearsi. E, come previsto dal decreto Milleproroghe, la segnalazione da parte dei consumatori di eventuali rifiuti da parte dei commercianti ad acquisire il codice, scatterà soltanto dal ...

