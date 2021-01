Lo Sciamano Jake Angeli contro Trump | ' Voglio testimoniare al processo sull' impeachment'

f4f62 : RT @uomoladino: @ellyesse Prima si supportano tra di loro, poi quando arrivano i Guai, si incolpano tra loro. È il frutto dell'ignoranza. h… - maryilritorno : RT @R_I_S_P_E_T_T_O: Anche lo 'Sciamano' Jake Angeli volta le spalle a Donald Trump: 'Mi ha ingannato' - uomoladino : @ellyesse Prima si supportano tra di loro, poi quando arrivano i Guai, si incolpano tra loro. È il frutto dell'igno… - R_I_S_P_E_T_T_O : Anche lo 'Sciamano' Jake Angeli volta le spalle a Donald Trump: 'Mi ha ingannato' -

Ultime Notizie dalla rete : Sciamano Jake

TGCOM

Jacob Chansley, noto alla cronaca come Jake Angeli: QAnon Shaman aveva fatto irruzione nel Campidoglio degli Stati Uniti per il presidente uscente. E il suo look, eufemisticamente definito eccentrico, ...Anche lo sciamano Jake Angeli, a capo dell'assalto a Capitol Hill, ha voltato le spalle all'ormai ex presidente degli Usa Donald Trump.