La previsione di Andrea Crisanti: "Con la mascherina per altri due anni"

Il virologo Andrea Crisanti è intervenuto nell'ultima puntata di Piazza Pulita per parlare dell'emergenza pandemica e dei vaccini.

Quando smetteremo di usare una volta per tutte la mascherina? A circa un anno dallo scoppio della pandemia da coronavirus sono in molti a farsi questa domanda, ormai stanchi delle restrizioni e con la voglia di tornare alla vita pre-Covid. A dare una risposta è stato il direttore del Dipartimento Medicina molecolare di Padova, Andrea Crisanti, nel corso della puntata di giovedì 28 gennaio di Piazza Pulita, in onda su La7. "Per levare la mascherina ci vorranno un paio di anni, a essere proprio ottimista un anno e mezzo", ha spiegato il noto virologo, specificando che ad oggi non sappiamo ancora se chi si ...

