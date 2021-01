Il volto noto di “Temptation Island” incinta e positiva al Covid-19 | ansia e paura

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Una storica protagonista diha ricevuto una notizia bruttissima. La nota influencer è risultataala pochissimi giorni dal parto, infatti èdi 37 settimane. La ragazza lo ha raccontato ai suoi fan attraverso delle sue storie su Instagram. Nei brevi video si è mostrata completamente distrutta e in lacrime, con la mascherina a coprirle il. Anche suo marito ha parlato attraverso i social e ha ammesso la sua preoccupazione per la sua compagna, la quale al momento si trova in isolamento dopo essersi contagiata. La coppia per ora può solo sperare che la giovane influencer risulti negativa prima del parto. Leggi anche –>, Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis matrimonio: le foto della ...