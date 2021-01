Il Cantante Mascherato riparte con un Pool Investigativo

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Milly Carlucci Nella prima edizione de Il Cantatel’identità delle maschere è stata abbastanza facile da indovinare e i nomi giusti sono circolati fin da subito. Per la seconda, al via questa sera alle 21.30 su Rai 1, Milly Carlucci e il suo team devono aver alzato l’asticella, dal momento che cinque giudici non sono più considerati sufficienti: oltre a Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, a dare la caccia ai vip nascosti ci sarà stavolta anche un, capitanato da due volti storici di Ballando con le Stelle. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, nelle vesti rispettivamente di “commissario capo” e “investigatore di polizia”, sono stati chiamati a guidare una squadra di trenta detective, presenti in platea per cercare di indovinare l’identità dei ...