Ibra e Lukaku | una giornata di squalifica per la rissa

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è parlato tanto della lite tra Zlatanhimovic e Romelunel derby di Coppa Italia. Ora è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo che, ad entrambi i calciatori, ha inflitto la punizione ordinaria. Una solaperhimovic che era stato espulso per doppia ammonizione e unaanche per, che era diffidato ed è stato ammonito dopo la lite. Dunque, nessuna sanzione aggiuntiva ma un semplice episodio di campo secondo il Giudice Sportivo. Le squalifiche saranno regolarmente scontate in Coppa Italia. Fonte: Twitter Theo Hernandez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.