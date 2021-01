I sex symbol del 2021, chi è il più bello del reame? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando, post Covid-19, ritorneremo a uscire con un ragazzo (speriamo presto!) in molte lo inviteremo in gelateria. Per lui coppetta, non cono. Rigorosamente. Al Duca di Hastings, il protagonista di Bridgerton che ci ha conquistato proprio tutte, dobbiamo anche questa scoperta: il sex appeal si misura con un cucchiaino come quello che lui, bellissimo e tenebroso (una combo di fascino evergreen che stende tutte dalla notte dei secoli), lecca sotto gli occhi ammaliati e sognatori di Daphne. Insomma la carica erotica di Simon Bassett in quella scena è davvero alle stelle, tanto che su Instagram è nata la pagina @thedukesspoon. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando, post Covid-19, ritorneremo a uscire con un ragazzo (speriamo presto!) in molte lo inviteremo in gelateria. Per lui coppetta, non cono. Rigorosamente. Al Duca di Hastings, il protagonista di Bridgerton che ci ha conquistato proprio tutte, dobbiamo anche questa scoperta: il sex appeal si misura con un cucchiaino come quello che lui, bellissimo e tenebroso (una combo di fascino evergreen che stende tutte dalla notte dei secoli), lecca sotto gli occhi ammaliati e sognatori di Daphne. Insomma la carica erotica di Simon Bassett in quella scena è davvero alle stelle, tanto che su Instagram è nata la pagina @thedukesspoon.

alessia_smile6 : @ArielloGiuliano @SilviaKin92 @Guglielmo_Totti @AlbertoBagnai ?????????? bagnai sex symbol non me lo ci vedo - ArielloGiuliano : @SilviaKin92 @alessia_smile6 @Guglielmo_Totti @AlbertoBagnai ?? La diplomazia fatta uomo.. Educato ma castigatore! D… - luciaaserraanoo : @Claudiaafss_22 @Hadrifc_30 nuestro sex symbol - xsupernowa : RT @clownbustercfb: Jessica non osare dire nulla a De Santis perché è un sex symbol incompreso #lapupaeilsecchione - dustinSTF : RT @FaketownHigh: @mercaddamsfake e @lafakedihope HOPE L’IMPRENDITRICE DIGITALE DEVE FAR DIVENTARE MERCOLEDÌ IL NUOVO SEX SYMBOL D’ITALIA… -