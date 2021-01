Golf, PGA Tour 2021: Alex Noren e Patrick Reed guidano il Farmers Insurance Open al termine del primo round. Attardato Francesco Molinari (Di venerdì 29 gennaio 2021) I Golfisti del PGA Tour restano in California anche per questa nuova settimana di gara. Spazio al Farmers Insurance Open (montepremi 7,5 milioni di dollari), storica kermesse nata nel lontano 1952 col nome originale di San Diego Open. L’evento si snoda su due percorsi par 72, il North ed il South del Torrey Pines Golf Course di San Diego (California, Stati Uniti) con i partecipanti che si alternano sui due course nell’arco delle quattro tornate. Al termine del primo round una coppia guida la leaderboard con lo score di -8 (64 colpi). Si tratta dell’americano Patrick Reed e dello svedese Alex Noren. Entrambi, protagonisti della giornata sul North ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Iisti del PGArestano in California anche per questa nuova settimana di gara. Spazio al(montepremi 7,5 milioni di dollari), storica kermesse nata nel lontano 1952 col nome originale di San Diego. L’evento si snoda su due percorsi par 72, il North ed il South del Torrey PinesCourse di San Diego (California, Stati Uniti) con i partecipanti che si alternano sui due course nell’arco delle quattro tornate. Aldeluna coppia guida la leaderboard con lo score di -8 (64 colpi). Si tratta dell’americanoe dello svedese. Entrambi, protagonisti della giornata sul North ...

La classifica del primo giro al Farmers Insurance Open vede Molinari oltre la metà ma il nostro portacolori ha domato il percorso più ostico e potrà risalire nella seconda giornata. Al comando Reed e ...

