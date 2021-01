Figc | varato il processo sportivo telematico Tutte le altre decisioni del Consiglio federale

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il varo del, il rispetto della scadenza del 16 febbraio per il pagamento degli emolumenti da parte delle società di Serie A, Serie B e Lega Pro, con la possibilità di posticiparli al 31 maggio ma solo in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta e la distribuzione di 6 milioni e mezzo di euro alle componenti federali per la promozione e lo sviluppo del calcio giovanile, somma che si aggiunge ai 21,7 milioni di euro erogati con l’istituzione del Fondo Salva Calcio durante il primo lockdown. Sono queste lepiù significative assunte in occasione della riunione odierna del, che ha approvato all’unanimità il Budget 2021.. Con il ...