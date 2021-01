Ennesimo furto in trasferta: recuperato sull'autostrada un autocarro rubato, denunciato un uomo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ennesimo caso di furto 'in trasferta' sventato degli agenti della polizia stradale di Vasto, che questa mattina sono riusciti a bloccare un uomo alla guida di un autocarro rubato. È accaduto lungo il ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 29 gennaio 2021)caso di'in' sventato degli agenti della polizia stradale di Vasto, che questa mattina sono riusciti a bloccare unalla guida di un. È accaduto lungo il ...

PaolaSimonin : RT @Comemigirano: @GuiducciLuigi @cris_cersei Ora ci dirai anche che non ci sono più le stagioni di una volta? Fascisti... ancora questo… - Comemigirano : @GuiducciLuigi @cris_cersei Ora ci dirai anche che non ci sono più le stagioni di una volta? Fascisti... ancora q… - Beppe2510 : #AtalantaLazio se non passa la Dea è ennesimo furto - NotizieFrance : “Sig. Borrelli, ennesimo furto di specchietti a via Roma di #Casalnuovo. Denuncia fatta ma servono più controlli.” - TirrenoLivorno : ?? Entrare, forzare la macchinetta del caffè all’ingresso, prendere la cassa con dentro le monete e uscire dalla lav… -