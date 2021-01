Energia, Enel Green Power: record di nuova capacità rinnovabile installata nel 2020 (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Enel Green Power ha stabilito un nuovo record nel 2020 costruendo 3.106 MW di nuova capacità rinnovabile in tutto il mondo, 77 MW in più (+2,5%) rispetto alla capacità rinnovabile costruita nel 2019. A renderlo noto è la stessa azienda in nota nota. “Ancora una volta, Enel Green Power ha superato con successo un suo precedente record, nonostante le difficili circostanze determinate dalla pandemia di COVID-19, che è senza dubbio una delle maggiori sfide dei nostri tempi. Abbiamo ottenuto questo risultato mettendo al centro delle nostre attività la sicurezza di tutti i nostri colleghi, nonché quella delle comunità e delle persone che sono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha stabilito un nuovonelcostruendo 3.106 MW diin tutto il mondo, 77 MW in più (+2,5%) rispetto allacostruita nel 2019. A renderlo noto è la stessa azienda in nota nota. “Ancora una volta,ha superato con successo un suo precedente, nonostante le difficili circostanze determinate dalla pandemia di COVID-19, che è senza dubbio una delle maggiori sfide dei nostri tempi. Abbiamo ottenuto questo risultato mettendo al centro delle nostre attività la sicurezza di tutti i nostri colleghi, nonché quella delle comunità e delle persone che sono ...

EnelEnergiaHelp : @laperonist @laperonist Ciao, ti stiamo fornendo riscontro con un messaggio privato. Buona giornata, Laura di Enel Energia - EnelEnergiaHelp : @doctorairbus Ciao, ti abbiamo specificato in privato che per quanto riguarda l'installazione del contatore di scam… - enricofrasca3 : RT @Nissanitalia: E-ASY ELECTRIC: la soluzione integrata di Nissan, Enel X e Enel Energia per la tua mobilità elettrica. Scegli #Nissan #LE… - EnelEnergiaHelp : @JackMappine Ciao @JackMappine per poterti fornire maggiori dettagli, puoi inviarci con un DM il numero di telefono… - EnelEnergiaHelp : @doctorairbus Ciao, ti abbiamo scritto in privato. Buona giornata. Gabriele di Enel Energia. -