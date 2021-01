"Di chi è figlio Giuseppe Conte". Una Bernini estrema, avvocato spappolato (e occhio alla faccia di Romano) | Video (Di venerdì 29 gennaio 2021) No, Forza Italia non appoggerà Giuseppe Conte. Non ci sono spiragli né possibilità. Azzurri aperti a prendere in considerazioni alternative e che però non Contemplino la presenza del presunto avvocato del popolo. La posizione è chiara, netta, non negoziabile. E tra poche ore verrà ribadita al Quirinale a Sergio Mattarella, in questo giro di consultazioni. Posizione ribadita a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, la trasmissione in onda su Rete 4 nella puntata di giovedì 28 gennaio, anche dall'azzurra Anna Maria Bernini. "Tutto è stato fermato, come in sospeso, sul tavolo di un governo che non c'è - ha premesso l'Azzurra -. Dobbiamo risarcire imprenditori che sono alla canna del gas. Quando sento raccontare la storia di quello che era, che è e che deve essere mi annoio. Non solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) No, Forza Italia non appoggerà. Non ci sono spiragli né possibilità. Azzurri aperti a prendere in considerazioni alternative e che però nonmplino la presenza del presuntodel popolo. La posizione è chiara, netta, non negoziabile. E tra poche ore verrà ribadita al Quirinale a Sergio Mattarella, in questo giro di consultazioni. Posizione ribadita a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, la trasmissione in onda su Rete 4 nella puntata di giovedì 28 gennaio, anche dall'azzurra Anna Maria. "Tutto è stato fermato, come in sospeso, sul tavolo di un governo che non c'è - ha premesso l'Azzurra -. Dobbiamo risarcire imprenditori che sonocanna del gas. Quando sento raccontare la storia di quello che era, che è e che deve essere mi annoio. Non solo ...

NicolaPorro : Un figlio della #Shoah scrive al rampollo dei Savoia: bello il suo gesto, nessuna responsabilità personale nella st… - Illy051 : RT @ixfinItyy: pazzesco come in qualche settimana H e O hanno deciso di convivere e che già aspettano un figlio e ORA SI SPOSANO pure. wow… - Thermonuclearit : RT @Biancanevermind: Trovo agghiacciante che si mettano in discussione aborto e pillole con la giustificazione 'si fanno già pochi figli, b… - aleeisgolden : RT @ixfinItyy: pazzesco come in qualche settimana H e O hanno deciso di convivere e che già aspettano un figlio e ORA SI SPOSANO pure. wow… - leccobene64 : RT @marysorriso79: Ho dovuto pagare il parcheggio, perché non c'era posto sotto casa. Boh mi sa che l'unica cretina che non si fa il permes… -

Ultime Notizie dalla rete : chi figlio 16:12 | Scott Eastwood: chi è il figlio di Clint Eastwood TIMgate Chi è Nicole Vinti, l’affascinante dama del trono over di Uomini e Donne

Nicole Vinti: ecco chi è la dama del trono over di Uomini e Donne. Che lavoro fa e quali sono le sue passioni.

Beatrice ed Eugenia di York? Da piccole erano viziate e ottenevano tutto quello che desideravano

Da bambine Beatrice ed Eugenia di York erano molto viziate e ottenevano tutto quello che desideravano, parola di esperta Reale ...

Nicole Vinti: ecco chi è la dama del trono over di Uomini e Donne. Che lavoro fa e quali sono le sue passioni.Da bambine Beatrice ed Eugenia di York erano molto viziate e ottenevano tutto quello che desideravano, parola di esperta Reale ...