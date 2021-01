Di Carmine-Crotone | scelto il numero di maglia | è il 54

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Samuel Dihailche indosserà nella sua esperienza calabrese al: si tratta del54. L’attaccante fiorentino, classe 1988, si è trasferito dal Verona al. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze. Ora porterà la sua esperienza in Calabria per provare a salvare ilcon i suoi gol. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

