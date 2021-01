Decapitazioni in piazza, attivisti frustati, civili bombardati: ecco l’Arabia Saudita di Renzi “culla del Rinascimento” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Qualche giorno fa, il leader di Italia Viva Matteo Renzi è volato in Arabia Saudita, dove ha partecipato al panel “Il Futuro di Riad”, della Future Investement Initiative, l’iniziativa rinominata la ‘Davos del deserto’. Un vertice internazionale organizzato a partire dal 2017 dal principe erede Saudita Mohammed bin Salman per attrarre investimenti stranieri nel Golfo. Il dialogo tra lui e Renzi è stato trasmesso in video nella seconda e ultima giornata della conferenza, a cui hanno partecipato 150 relatori, tra cui David Solomon, ceo di Goldman Sachs, Stephen Schwarzman, direttore del fondo di investimento Blackstone e Larry Fink, ceo della società americana Blackrock. Renzi nel suo intervento ha sostenuto che “l’Arabia Saudita è il luogo del nuovo ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Qualche giorno fa, il leader di Italia Viva Matteoè volato in Arabia, dove ha partecipato al panel “Il Futuro di Riad”, della Future Investement Initiative, l’iniziativa rinominata la ‘Davos del deserto’. Un vertice internazionale organizzato a partire dal 2017 dal principe eredeMohammed bin Salman per attrarre investimenti stranieri nel Golfo. Il dialogo tra lui eè stato trasmesso in video nella seconda e ultima giornata della conferenza, a cui hanno partecipato 150 relatori, tra cui David Solomon, ceo di Goldman Sachs, Stephen Schwarzman, direttore del fondo di investimento Blackstone e Larry Fink, ceo della società americana Blackrock.nel suo intervento ha sostenuto che “è il luogo del nuovo ...

MrVektriol : Ma Ren Zi sarà andato il venerdì mattina a vedere le decapitazioni sulla pubblica piazza per immergersi appieno nella magia del luogo? - Fiordaliso97 : RT @cicciopalu: @GenCar5 Come dimenticare poi il rinascimento delle decapitazioni in pubblica piazza... - peppology : Dal #neorinascimento saudita la splendida Deera Square anche nota come piazza chop chop per il caratteristico suono… - cicciopalu : @GenCar5 Come dimenticare poi il rinascimento delle decapitazioni in pubblica piazza... - pbiagiola : @laGreta_ Con quelle belle decapitazioni in piazza ? Quanto sei choosy anche tu -