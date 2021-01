Dalla Francia: il Marsiglia è su Leris della Sampdoria (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto riporta L’Equipe, il Marsiglia nel rush finale di questa sessione di mercato andrà alla ricerca di un centrocampista, rinforzo espressamente richiesto da Villas-Boas dopo la partenza di Sanson. Tra i nomi fatti c’è anche quello del Sampdoriano Medhi Leris, il blucerchiato piace sia al ds Longoria che al tecnico portoghese. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto riporta L’Equipe, ilnel rush finale di questa sessione di mercato andrà alla ricerca di un centrocampista, rinforzo espressamente richiesto da Villas-Boas dopo la partenza di Sanson. Tra i nomi fatti c’è anche quello delno Medhi, il blucerchiato piace sia al ds Longoria che al tecnico portoghese. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Nasce a Torino il Comitato 'Train d'Union - Il Treno delle Meraviglie'

Come attesta uno studio commissionato nel 2008 dalla Regione Piemonte al Politecnico di Torino nell'ambito del Progetto INTERREG IIIA Italia - Francia ALCOTRA denominato 'CALIPSO - Miglioramento ...

Calo dei voli, 2020 disastroso

Il dato di come il comparto dei voli generi volumi di traffico non solo aereo, è dato anche dalla ... Germania, Spagna e Francia. Mentre a livello nazionale siamo stati battuti solo dagli spagnoli per ...

(Teleborsa) - La spesa per consumi delle famiglie francesi ha registrato una forte ripresa a dicembre, con un +23% sul mese precedente, dopo il forte calo di novembre (-18%) a causa del secondo lockdo ...

Francia, il PIL crolla dell'8,3% nel 2020

(Teleborsa) - Torna a calare il PIL francese nel quarto trimestre 2020, facendo comunque meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (IN ...

