Covid in Campania, oggi 1.313 positivi e 35 morti: l'indice di contagio torna sopra l'8%, crescono anche i ricoveri (Di venerdì 29 gennaio 2021) torna a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.313 positivi su 16.112 tamponi effettuati, 135 in più di ieri con 179 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 29 gennaio 2021)a crescere la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.313su 16.112 tamponi effettuati, 135 in più di ieri con 179 tamponi in...

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - Quasimezzogiorn : Covid – In Campania aumentano i casi dopo la riapertura delle scuole - trekking_tv : #RegioneCampania, Firmato un atto di richiamo contenente #disposizioni concernenti l’#attivitàdidatticascolastica s… - francypar71 : #Napoli Covid in Campania, oggi 1.313 positivi e 35 morti: l'indice di contagio torna sopra l'8%, crescono anche i… - trekking_tv : #Covid19, #Bollettino unità di crisi #RegioneCampania... -