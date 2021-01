Conte: “La squadra è questa. Dzeko? Io non ho chiesto nulla” (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Dzeko? Io non ho chiesto niente alla mia società, se qualcuno lo accosta all`Inter per mia volontà allora è lontano anni luce. Ogni volta che si parla di un giocatore sembra che sia un capriccio dell`allenatore, ma io ho influito poco su tutte le situazioni. Non parlo di Dzeko perché ho rispetto della Roma e dei miei ragazzi". Parola di Antonio Conte alla vigilia della sfida con il Benevento in programma domani sera a San Siro. "Io ribadisco che i giocatori sono questi e rimarranno questi fino al termine della stagione. Se qualcuno non è Contento e chiede di andare via è diverso: se poi ci saranno situazioni senza esborso economico si farà altrimenti non vedo cambiamenti. Sappiamo in che situazione siamo, inutile fare fumo o creare instabilità nella squadra, noi dobbiamo lavorare e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 gennaio 2021) "? Io non honiente alla mia società, se qualcuno lo accosta all`Inter per mia volontà allora è lontano anni luce. Ogni volta che si parla di un giocatore sembra che sia un capriccio dell`allenatore, ma io ho influito poco su tutte le situazioni. Non parlo diperché ho rispetto della Roma e dei miei ragazzi". Parola di Antonioalla vigilia della sfida con il Benevento in programma domani sera a San Siro. "Io ribadisco che i giocatori sono questi e rimarranno questi fino al termine della stagione. Se qualcuno non ènto e chiede di andare via è diverso: se poi ci saranno situazioni senza esborso economico si farà altrimenti non vedo cambiamenti. Sappiamo in che situazione siamo, inutile fare fumo o creare instabilità nella, noi dobbiamo lavorare e ...

