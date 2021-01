Consultazioni | Mattarella convoca Fico | «E’ doveroso dar vita presto a un governo»

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergioha appena concluso le sue comunicazioni ai giornalisti dopo la fine dellein seguito alle dimissioni di. In diretta dal Quirinale il presidente comunica che: «E’dara uncon un adeguato sostegno parlamentare». Inoltre annuncia lazione del Presidente della Camera Robertoconferendogli un mandato esplorativo. >>, Salvini: «incapace, elezioni», M5s spera in Conte TerSi sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi, 29 Gennaio 2021, le ...

...a me manifestata durante le, va peraltro doverosamente verificata nella sua concreta praticabilità. A questo scopo adotterò nell'immediatezza una iniziativa", ha conclusoChe fa? Verso le 18 il presidente della Repubblica avrà concluso il giro di, che si era aperto mercoledì con i presidenti del Senato (Alberti Casellati) e della Camera (Fico).In una breve dichiarazione rilasciata intorno alle 19, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva detto, dopo aver sentito le varie forze politiche in questi due giorni di consultazioni, ...Chiuse le consultazioni al Quirinale sulla crisi di governo. Ieri sera Mattarella ha convocato il presidente della Camera, Roberto Fico, per affidargli un mandato esplorativo. Dovrà verificare se il r ...