Calciomercato Palermo, sfuma Di Gaudio ma avanza De Col: le ultime (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. Senza la gioia, esplosa nei minuti di recupero, sul campo della Cavese, il Palermo di Roberto Boscaglia avrebbe un ruolino di marcia da zona retrocessione: sono sei, infatti, i punti ottenuti nelle ultime cinque partite del Gruppo C della Serie C, frutto di una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta rimediata, in casa, contro la Virtus Francavilla. Gli ultimi risultati dei rosanero, puntualmente, hanno smosso l’opinione pubblica palermitana: il nono posto in classifica, infatti, sarebbe figlio di un Calciomercato non adatto e di un tecnico, così si dice sotto al teatro Massimo, poco incisivo nelle vicende della squadra. Proprio le trattative, messe sotto alla lente d’ingrandimento, continuano ad animare le ultime ore: dopo aver preso Francesco De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una vittoria nellecinque partite di campionato. Senza la gioia, esplosa nei minuti di recupero, sul campo della Cavese, ildi Roberto Boscaglia avrebbe un ruolino di marcia da zona retrocessione: sono sei, infatti, i punti ottenuti nellecinque partite del Gruppo C della Serie C, frutto di una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta rimediata, in casa, contro la Virtus Francavilla. Gli ultimi risultati dei rosanero, puntualmente, hanno smosso l’opinione pubblica palermitana: il nono posto in classifica, infatti, sarebbe figlio di unnon adatto e di un tecnico, così si dice sotto al teatro Massimo, poco incisivo nelle vicende della squadra. Proprio le trattative, messe sotto alla lente d’ingrandimento, continuano ad animare leore: dopo aver preso Francesco De ...

WiAnselmo : Calciomercato #Reggina, svolta Di Gaudio: sorpasso amaranto sul #Palermo, ok del giocatore a Taibi. Club calabrese… - Mediagol : Calciomercato #Reggina, svolta Di Gaudio: sorpasso amaranto sul #Palermo, ok del giocatore a Taibi. Club calabrese… - ForzaPalermoIT : ?? Palermo - Stabia: si lavora allo scambio Saraniti - Golfo #PalermoCalcio #SerieC - WiAnselmo : #Calciomercato #Udinese, futuro in Serie B per Nestorovski? Anche il #Brescia sulle tracce dell'ex #Palermo - Mediagol : #Calciomercato #Udinese, futuro in Serie B per Nestorovski? Anche il #Brescia sulle tracce dell'ex #Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, torna di moda il nome di De Col? L’esterno destro può lasciare l’Entella. Le ultime Mediagol.it Di Piazza, è fatta per il ritorno a Catania

Di Piazza dopo un anno tornerà al Catania: c'è l'accordo con il Catanzaro, e l'attaccante siciliano tornerà con la sua ex squadra.

Palermo, a gennaio nessuna accelerata: 4 punti in tre partite

Doveva essere il mese della svolta e invece il Palermo è inciampato nuovamente nelle stesse incertezze. Come riporta Il Giornale di Sicilia, se si dovesse fare una classifica a partire dall’anno nuovo ...

Di Piazza dopo un anno tornerà al Catania: c'è l'accordo con il Catanzaro, e l'attaccante siciliano tornerà con la sua ex squadra.Doveva essere il mese della svolta e invece il Palermo è inciampato nuovamente nelle stesse incertezze. Come riporta Il Giornale di Sicilia, se si dovesse fare una classifica a partire dall’anno nuovo ...