Bonus università 2021: importo, requisiti e a chi spettano 2000 euro (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questa fase di Bonus ed agevolazioni a pioggia, ha trovato spazio anche il Bonus università. A fine gennaio, infatti, scattano anche i contributi a favore di chi studia per laurearsi. Segui Termometro Politico su Google News In particolare, la data di riferimento è il 27 gennaio: da questo giorno è infatti possibile fare domanda per ottenere un'indennità massima pari a 2.000 euro (1.000 euro se l'interessato frequenta un corso post-laurea). Data di scadenza è invece il primo marzo. Insomma, qualche settimana di tempo per sfruttare l'iniziativa. Vediamo più nel dettaglio come funziona. Se ti interessa saperne di più sul Bonus mobili ed elettrodomestici, cos'è e come funziona, clicca qui. Bonus università 2021: ...

