Blue Monday e altre sciocchezze (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Blue Monday non esiste. Ho aspettato a scrivere questo pezzo, poiché volevo che la settimana dedicata a questo così celebre giorno fosse acqua passata, per poter fare una riflessione serena e costruttiva circa l'utilizzo di alcune parole e di alcuni concetti che, purtroppo, vedo trattati con estrema superficialità e leggerezza. Con incuria. Secondo la leggenda, il Blue Monday sarebbe il giorno più triste dell'anno: così, nei giorni che precedono e certamente durante la fatidica giornata, molti fanno a gara per sfruttare al massimo questo evento. Tante aziende si inventano strategie di marketing ispirate appunto a questo giorno presunto triste, tanti quotidiani ne parlano suggerendo strategie efficaci per contrastare la maggior tristezza. Presunta, val la pena ribadire, visto che si tratta di una bufala ...

