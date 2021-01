Basilicata, rientro scuole superiori il 1° febbraio: garantito distanziamento su mezzi di trasporto. ORDINANZA (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha emanato oggi 29 gennaio l’ORDINANZA n. 4, con la quale dispone che il rientro dei ragazzi a scuola avvenga con trasporti pubblici che garantiscano il giusto distanziamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha emanato oggi 29 gennaio l’n. 4, con la quale dispone che ildei ragazzi a scuola avvenga con trasporti pubblici che garantiscano il giusto. L'articolo .

