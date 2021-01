Barbie con la vitiligine: attenzione a semplificare. Intervista all’esperto (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Mattel ha lanciato anche quest’anno, sulla scia del filone intrapreso già da qualche tempo di sensibilizzazione e attenzione a concetti quali inclusione, diversità e accettazione di se stessi nuovi modelli di Barbie legati alla “normalizzazione” di quelli che fino a ieri erano ritenuti tabù: la perdita di capelli, la disabilità e la vitiligine. Ne abbiamo parlato con uno degli esperti del settore, Andrea Paro Vidolin, Responsabile del Centro di Fotodermatologia e cura della vitiligine presso l’Ospedale Israelitico di Roma e Scientific Advisor Fototerapia Dermatologica Roma, per capire se il progetto è da approvare in toto o se ci sono dei rischi. Per esempio quello di normalizzare o semplificare troppo la questione. Cosa ne pensa della nuova Barbie Mattel? Dopo quella dell’anno ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Mattel ha lanciato anche quest’anno, sulla scia del filone intrapreso già da qualche tempo di sensibilizzazione ea concetti quali inclusione, diversità e accettazione di se stessi nuovi modelli dilegati alla “normalizzazione” di quelli che fino a ieri erano ritenuti tabù: la perdita di capelli, la disabilità e la. Ne abbiamo parlato con uno degli esperti del settore, Andrea Paro Vidolin, Responsabile del Centro di Fotodermatologia e cura dellapresso l’Ospedale Israelitico di Roma e Scientific Advisor Fototerapia Dermatologica Roma, per capire se il progetto è da approvare in toto o se ci sono dei rischi. Per esempio quello di normalizzare otroppo la questione. Cosa ne pensa della nuovaMattel? Dopo quella dell’anno ...

