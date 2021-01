Ats Bergamo, a breve ripresa delle prime dosi A marzo servizi assistenziali, poi over 80 (Di venerdì 29 gennaio 2021) « A inizio marzo ci sarà l’estensione alla fase 1B con il mondo della disabilità, i liberi professionisti della sanità e le categorie appartenenti ai servizi essenziali. Si spera di partire con gli over 80 già a marzo, ma sarà da verificare sulla base del programma delle dosi di marzo». Lo spiega Ats Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 29 gennaio 2021) « A inizioci sarà l’estensione alla fase 1B con il mondo della disabilità, i liberi professionisti della sanità e le categorie appartenenti aiessenziali. Si spera di partire con gli80 già a, ma sarà da verificare sulla base del programmadi». Lo spiega Ats

webecodibergamo : L'aggiornamento sui vaccini a Bergamo - AnsaLombardia : Covid: cala contagio a Bergamo, zero casi in 113 Comuni. Ats: 'Nell'ultima settimana registrati 534 nuovi casi' |… - PrimaBergamo : Contagi settimanali stabili in provincia di Bergamo: i dati Comune per Comune: Resta pressochè invariato il numero… - viciocort : @infocamere @ilmessaggeroit @INPS_it @PaolaPisano_Min @AgidGov @InnovazioneGov @fernandafaini @Stefano47510568… -