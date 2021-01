Anteprima Balan Wonderworld: le nostre prime impressioni! (Di venerdì 29 gennaio 2021) Abbiamo provato la demo di Balan Wonderworld con molta curiosità, e con altrettanta confusione ci ritroviamo a scrivere quest’Anteprima dedicata al prossimo titolo di Square Enix dai creatori di Sonic Quando hai alle spalle nomi come Yuji Naka e Naoto Ohshima e un’azienda come Square Enix, è difficile passare effettivamente inosservati. Specialmente se ti presenti con uno stile e una direzione artistica accattivanti, un mondo onirico, colorato e… diverso. Insomma, se ti presenti come ha fatto Balan Wonderworld lo scorso luglio, è normale canalizzare buona parte dell’attenzione dei nostalgici, dei sognatori e di tutti coloro che ricordano ancora le magie e le prodezze che SEGA era riuscita a creare, negli ormai lontanissimi e sempre citati “anni ‘90”, con un Sonic che era il vero e proprio rivale di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 29 gennaio 2021) Abbiamo provato la demo dicon molta curiosità, e con altrettanta confusione ci ritroviamo a scrivere quest’dedicata al prossimo titolo di Square Enix dai creatori di Sonic Quando hai alle spalle nomi come Yuji Naka e Naoto Ohshima e un’azienda come Square Enix, è difficile passare effettivamente inosservati. Specialmente se ti presenti con uno stile e una direzione artistica accattivanti, un mondo onirico, colorato e… diverso. Insomma, se ti presenti come ha fattolo scorso luglio, è normale canalizzare buona parte dell’attenzione dei nostalgici, dei sognatori e di tutti coloro che ricordano ancora le magie e le prodezze che SEGA era riuscita a creare, negli ormai lontanissimi e sempre citati “anni ‘90”, con un Sonic che era il vero e proprio rivale di ...

redCloud3299 : RT @TheGamesMachine: Il leggendario programmatore del primo #Sonic, #YujiNaka, in cabina di regia per tanti altri storici titoli, è tornato… - TheGamesMachine : Il leggendario programmatore del primo #Sonic, #YujiNaka, in cabina di regia per tanti altri storici titoli, è torn… - Kisu_hm : RT @AkibaGamers: Ecco le nostre impressioni su BALAN WONDERWORLD, platform adventure che porta la firma di Yuji Naka, provato su PlayStatio… - Wrongnu : RT @IGNitalia: Abbiamo provato in anteprima la demo di #BalanWonderworld, il nuovo gioco di Yuji Naka in arrivo il 26 marzo su PC e console… - ooserjoo : RT @AkibaGamers: Ecco le nostre impressioni su BALAN WONDERWORLD, platform adventure che porta la firma di Yuji Naka, provato su PlayStatio… -

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima Balan Balan Wonderworld | Anteprima Tom's Hardware Italia Scarica gratis la demo di Balan Wonderworld

Square Enix ha reso disponibile nelle scorse ore la demo gratuita di Balan Wonderworld, il nuovo titolo platform e di avventura in arrivo alla fine di marzo su diverse piattaforme. La demo offre un'an ...

BALAN WONDERWORLD – Disponibile la demo

Square Enix Ltd. ha pubblicato oggi una demo gratuita di BALAN WONDERWORLD™. La demo offre un’anteprima della fantastica magia che anima il gioco, la cui uscita è prevista per il 26 marzo. Scaricando ...

Square Enix ha reso disponibile nelle scorse ore la demo gratuita di Balan Wonderworld, il nuovo titolo platform e di avventura in arrivo alla fine di marzo su diverse piattaforme. La demo offre un'an ...Square Enix Ltd. ha pubblicato oggi una demo gratuita di BALAN WONDERWORLD™. La demo offre un’anteprima della fantastica magia che anima il gioco, la cui uscita è prevista per il 26 marzo. Scaricando ...