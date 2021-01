Amici dramma Aka7even e Martina, Raffaele: “Prova qualcosa per me” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano le love story nella casetta degli Elios e nel daytime di oggi è scoppiata una bomba: la ballerina si è mostrata interessata a un altro, per poi confermate di essere innamorata del fidanzato L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano le love story nella casetta degli Elios e nel daytime di oggi è scoppiata una bomba: la ballerina si è mostrata interessata a un altro, per poi confermate di essere innamorata del fidanzato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : 'Amici 20' dramma sentimentale in casetta: Martina Miliddi dichiara il suo interesse a Raffaele Renda e Aka7even sc… - IsaeChia : '#Amici20', dramma sentimentale in casetta: #MartinaMiliddi dichiara il suo interesse a #RaffaeleRenda e #Aka7even…