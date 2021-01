Amburgo-SC Paderborn sabato | ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella gara di andata, l‘ha vinto 4-3 nella Vestfalia orientale, dopo un susseguirsi di emozioni. All’epoca, entrambi i club erano visti come contendenti per la promozione, ma questo oggi vale solo per per il club anseatico, mentre per ilil discorso sembra quasi chiuso, anche se l’ultimo scorcio è stato positivo. Parliamoci chiaro, InfoBetting: Scommesse Sportive e