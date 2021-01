Amazon Fresh arriva in Italia. Cos’è e dove sarà attivo il servizio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuovo passo in avanti, Amazon Fresh arriva in Italia: si parte da Milano ma il servizio sarà attivato entro la fine dell’anno anche in altre città. Amazon cavalca l’onda del cambiamento, legge bene gli effetti della pandemia e lancia anche in Italia il servizio Amazon Fresh. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Cos’è Amazon Fresh Amazon Fresh è il servizio dedicato agli utenti Prime che consiste nella consegna della spesa a casa anche nel corso della giornata nella quale si presenta la richiesta. Sono presenti sul portale più di diecimila prodotti. Ci sono diverse varietà di carne, di pesce ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuovo passo in avanti,in: si parte da Milano ma ilattivato entro la fine dell’anno anche in altre città.cavalca l’onda del cambiamento, legge bene gli effetti della pandemia e lancia anche inil. Ma di cosa stiamo parlando esattamente?è ildedicato agli utenti Prime che consiste nella consegna della spesa a casa anche nel corso della giornata nella quale si presenta la richiesta. Sono presenti sul portale più di diecimila prodotti. Ci sono diverse varietà di carne, di pesce ...

