WandaVision: la serie Marvel avrà una scena post-credits? (Di giovedì 28 gennaio 2021) La serie WandaVision potrebbe avere una scena post-credits, come confermerebbero alcune recenti dichiarazioni della showrunner. WandaVision è il primo progetto che fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e Jac Schaeffer, showrunner della serie, ha parlato della possibilità che sia presente una scena post credits. L'elemento, per la gioia di moltissimi fan, sarebbe un ulteriore punto di contatto tra i film e i nuovi progetti destinati a Disney+. Jac Schaeffer ha dichiarato a Entertainment Tonight, rispondendo all'eventuale presenza di una sorpresa sui titoli di coda di WandaVision: "Ci siamo avvicinati allo show in molti modi diversi e in tanti modi strutturalmente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lapotrebbe avere una, come confermerebbero alcune recenti dichiarazioni della showrunner.è il primo progetto che fa parte della Fase 4 delCinematic Universe e Jac Schaeffer, showrunner della, ha parlato della possibilità che sia presente una. L'elemento, per la gioia di moltissimi fan, sarebbe un ulteriore punto di contatto tra i film e i nuovi progetti destinati a Disney+. Jac Schaeffer ha dichiarato a Entertainment Tonight, rispondendo all'eventuale presenza di una sorpresa sui titoli di coda di: "Ci siamo avvicinati allo show in molti modi diversi e in tanti modi strutturalmente ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: la serie Marvel avrà una scena post-credits? - itiswhatitis0_ : @hazlou28habit Siiii! Per adesso sono in pausa, non vedo l’ora che escano i nuovi episodi! Allora al momento appun… - EmilyPennimans : Non sono nel periodo di serie pesanti e WandaVision non lo è per niente ma lo diventerebbe se cominciassi ad analiz… - EmilyPennimans : Non so se guardare video con teorie su wandavision o se guardare la serie e basta, no thoughts head empty senza farmi influenzare - MrsHannigram : ho scoperto che la sigla della terza puntata era un omaggio alla serie 'La famiglia Brady' #WandaVision -