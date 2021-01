Ultime Notizie Roma del 28-01-2021 ore 16:10 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno consultazioni oggi nel vivo con la seconda giornata al Quirinale le prime forze politiche Emma Bonino chiude il conte terre gli europei si vedono in con te l’unica soluzione nel pomeriggio liberi e uguali poi Italia viva e quindi il PD Zingaretti chiede un governo di legislatura Marcucci aggiungi che servono a maggioranza forte con un patto che ci fa con Italia Viva gli altri gruppi che Sara deve andare a questo progetto bensì dice che dopo improbabili soluzioni personali ora si deve il momento di parlare con il linguaggio della verità giunge intanto retRomarcia del senatore di Forza Italia abitare che ieri sera aveva annunciato di lasciare per sostenere un Governo guidato da con te parliamo della relazione sullo stato della Giustizia che il ministro Alfonso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno consultazioni oggi nel vivo con la seconda giornata al Quirinale le prime forze politiche Emma Bonino chiude il conte terre gli europei si vedono in con te l’unica soluzione nel pomeriggio liberi e uguali poi Italia viva e quindi il PD Zingaretti chiede un governo di legislatura Marcucci aggiungi che servono a maggioranza forte con un patto che ci fa con Italia Viva gli altri gruppi che Sara deve andare a questo progetto bensì dice che dopo improbabili soluzioni personali ora si deve il momento di parlare con il linguaggio della verità giunge intanto retrcia del senatore di Forza Italia abitare che ieri sera aveva annunciato di lasciare per sostenere un Governo guidato da con te parliamo della relazione sullo stato della Giustizia che il ministro Alfonso ...

fanpage : Per Paola Taverna senza compattezza intorno a Conte bisogna andare al voto anticipato #consultazioni - fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte incassa il sostegno di tutti, tranne quello di Emma Bonino. - fanpage : Emma Bonino chiude la porta a Giuseppe Conte. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Comune di Messina. Gara d’appalto per la progettazione di alloggi ERP da realizzare con riquali… - CozAndrea : RT @sonoNAPnonITA: Siamo i numeri 1 in tutto, se tutti i napoletani lo capissero... -