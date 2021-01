Tg Lazio, edizione del 28 gennaio 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il Lazio ha un Rt pari a 0,8 ed è quindi nelle condizioni di tornare in zona gialla, ma deciderà il ministero della Salute”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che sulla riapertura di palestre, cinema e teatri, ha frenato: “Dipende dal tasso dei contagi e da quanto avanzeremo rapidamente con i vaccini. Ci vorrà tempo”. Intanto entro il 15 febbraio saranno aperti altri 75 posti letto in terapia intensiva tra il Policlinico Umberto I, il San Giovanni e il Pertini. COVID, BAMBINO GESÙ: 99% VACCINATI HA SVILUPPATO ANTICORPI Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il Lazio ha un Rt pari a 0,8 ed è quindi nelle condizioni di tornare in zona gialla, ma deciderà il ministero della Salute”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che sulla riapertura di palestre, cinema e teatri, ha frenato: “Dipende dal tasso dei contagi e da quanto avanzeremo rapidamente con i vaccini. Ci vorrà tempo”. Intanto entro il 15 febbraio saranno aperti altri 75 posti letto in terapia intensiva tra il Policlinico Umberto I, il San Giovanni e il Pertini. COVID, BAMBINO GESÙ: 99% VACCINATI HA SVILUPPATO ANTICORPI

ColdirettiLazio : RT @camcomroma: C'è ancora una settimana per aderire alla 28ª edizione del concorso regionale che premia i migliori oli del territorio 'Ori… - camcom_romagna : RT @camcomroma: C'è ancora una settimana per aderire alla 28ª edizione del concorso regionale che premia i migliori oli del territorio 'Ori… - camcomroma : C'è ancora una settimana per aderire alla 28ª edizione del concorso regionale che premia i migliori oli del territo… - GianfrancoGasb1 : RT @FITCISLLAZIO: Da incidenti ad avverse condizioni meteo: i problemi dei rider. La riunione della Fit-Cisl Roma e Lazio sul #Tg #Dire. ht… - GPassacantil : RT @FITCISLLAZIO: Da incidenti ad avverse condizioni meteo: i problemi dei rider. La riunione della Fit-Cisl Roma e Lazio sul #Tg #Dire. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 27 gennaio 2021 - DIRE.it Dire Mondiale per Club, presente il pubblico sugli spalti: la decisione del Comitato organizzatore

MONDIALE PER CLUB – Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, l’edizione 2020 del Mondiale per Club si gioca regolarmente nello scenario del Qatar. La squadra favorita è il Bayern Mon ...

Arriva il Green Game Digital: protagoniste anche le scuole abruzzesi

L'Aquila. L’anno scolastico 2020-21 è senza dubbio l’anno in cui la didattica a distanza ha ottenuto maggiore spazio, diventando di fatto una regola e non più un’eccezione quando si parla di formazion ...

MONDIALE PER CLUB – Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, l’edizione 2020 del Mondiale per Club si gioca regolarmente nello scenario del Qatar. La squadra favorita è il Bayern Mon ...L'Aquila. L’anno scolastico 2020-21 è senza dubbio l’anno in cui la didattica a distanza ha ottenuto maggiore spazio, diventando di fatto una regola e non più un’eccezione quando si parla di formazion ...