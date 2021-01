Selvaggia Lucarelli contro il programma di Michelle Hunziker per la presenza degli Arcade Boyz (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo Selvaggia Lucarelli, 46 anni, Michelle Hunziker, 44, predicherebbe bene e razzolerebbe male. Molto male. Per l’opinionista, la showgirl vorrebbe sembrare, di facciata, la paladina delle donne – ricordiamo che nel 2007 ha fondato, insieme a Giulia Mezzogiorno, l’Associazione Doppia Difesa, per aiutare donne vittime di abusi e di violenze – ma poi inviterebbe nel suo programma All together now ospiti misogini e verbalmente violenti. Come, secondo l’opinionista, gli Arcade Boyz. Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno Selvaggia Lucarelli in causa da anni con gli Arcade Boyz La Hunziker ha condotto il programma musicale All ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo, 46 anni,, 44, predicherebbe bene e razzolerebbe male. Molto male. Per l’opinionista, la showgirl vorrebbe sembrare, di facciata, la paladina delle donne – ricordiamo che nel 2007 ha fondato, insieme a Giulia Mezzogiorno, l’Associazione Doppia Difesa, per aiutare donne vittime di abusi e di violenze – ma poi inviterebbe nel suoAll together now ospiti misogini e verbalmente violenti. Come, secondo l’opinionista, glie Giulia Bongiornoin causa da anni con gliLaha condotto ilmusicale All ...

