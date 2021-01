Recovery | Confagricoltura | “Prioritari investimenti e programmazione”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – IlPlan sarà fondamentale per il settore dell’agricoltura, che conta di spuntare qualche risorsa in più per il rilancio e scommette su innovazione, digitalizzazione, riqualificazione urbana e delle infrastrutture. Lo ha detto il presidente di, Massimiliano Giansanti, nell’audizione in Comagri Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Ilplan è fondamentale per il settore. Il tema della Next generation UE avrà un ruolo estremamente importante ed è un’occasione unica”, ha affermato Giansanti, spiegando che “il contributo degli agricoltori europei è stato di oltre 35 miliardi di euro, e per il quadro italiano parliamo di circa 3,5 miliardi. Le risorse destinate all’agricoltura ammontano invece a 2,5 miliardi per il capitolo 2.1, è evidente che ...