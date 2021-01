Recensione Turrican Flashback | un gradito ritorno?

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 gennaio 2021) In questa nostravogliamo riprendere in mano una serie che pochi di voi conosceranno, ma che ha fatto la storia a modo suo e nei suoi tempi: parliamo diCi sono titoli del passato che molti di noi non hanno nemmeno mai toccato, ma che conoscono anche solo per fama. Impossibile che non abbiate sentito parlare di Metroid, Contra, Sonic, Castlevania e simili. Giochi che hanno davvero gettato le basi per lo sviluppo del medium e che sono diventati immortali, come simbolo di una generazione. Magari nel corso del tempo si sono persi per strada, non hanno mai ricevuto ulteriori capitoli o hanno completamente deviato dalla rotta originaria. Gli appassionati di una certa età, però, ricordano molto bene quei periodi. Fra cabinati, gettoni e molti pochi pixel da guardare, la storia del videogioco è nata così. Uno ...